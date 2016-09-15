Калуга, 15 сентября, 2016, 19:11 — ИА Регнум.



пресс-службы Избирательной комисии Калужской области Проверка комплекса для голосования незрячих избирателей

Комплект проведения голосования для граждан с инвалидностью впервые в регионе будет применен на предстоящих 18 сентября выборах на избирательном участке № 0320 в поселке Ермолино Боровского района, рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела Избирательной комиссии Калужской области Валерий Луговой.

По его словам, именно на этом участке голосует более 300 незрячих и слабовидящих избирателей. Вот почему основные критерии использования комплекта — это самостоятельное ориентирование незрячих людей на участке и доступность кабины для других маломобильных групп населения.

Так, на входе в помещение установлена беспроводная кнопка вызова. От нее звуковой сигнал поступает к членам избирательной комиссии, которые встречают избирателя с ограниченными возможностями и провожают к месту голосования. При получении избирательного бюллетеня, для указания места подписи в журнале, незрячему человеку предлагается специальный тактильный трафарет с окошком, тактильная линза для бюллетеня, а также тактильная схема избирательного участка. Таким образом, избиратель получает информацию об окружающем его пространстве посредством изучения данной звуковой схемы, а при движении использует специальную тактильную разметку, расположенную на полу. В кабине для голосования автоматически срабатывает звуковое оповещение и далее читается бюллетень», разъясняется о том, как пользоваться тактильной линзой, и правила заполнения бюллетеня. Затем избиратель направляется к урне и опускает туда свой запаленный бюллетень и тем самым на избирательном участке, в полной мере сохраняется тайна голосования.

«Ранее, этот комплект хорошо зарекомендовал себя на выборах в Московской области. Надеюсь, что он в будущем будет применен и в других районах и городах калужского региона. Ведь в области на сегодняшний день проживает более 5 тысячи незрячих и слабовидящих людей», — подчеркнул Валерий Луговой.

Как сообщало ИА REGNUM, к единому дню голосования 18 сентября 2016 года, в Калужской области подготовлено 7 специально оборудованных избирательных участков для инвалидов-колясочников. К предстоящим выборам, территориальные избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления обследовали избирательные участки с целью оборудования их особыми приспособлениями, дающими возможность инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме воспользоваться своими избирательными правами. Также большое внимание уделено работе по информированию избирателей с ограниченными физическими возможностями. Изготовлена специальная Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами. Экземпляры этой памятки, отпечатанные крупным шрифтом, переданы в социальные учреждения и организации инвалидов, Вместе с областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих имени Николая Островского подготовлены информационные материалы о кандидатах и избирательных объединениях, выполненные крупным шрифтом и с использованием азбуки Брайля, а также трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней

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