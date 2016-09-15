Москва, 15 сентября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Министерство стройкомплекса Подмосковья введет государственную услугу по выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства о долевом строительстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

При отсутствии с 1 января 2017 года данного заключения застройщики не смогут осуществить государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве и, как следствие, привлекать денежные средства граждан в долевое строительство.

Новые «правила игры» на рынке долевого жилищного строительства продиктованы изменениями в 214-ФЗ. «Законодательные поправки, которые вступят в силу в 2017 году, позволят усилить контроль за деятельностью застройщиков и, как следствие, повысить уровень защищенности прав участников долевого строительства», — отметил министр регионального стройкомплекса Сергей Пахомов.

В настоящее время ведомство вносит изменения в свой административный регламент по осуществлению государственного контроля в области долевого строительства. Кроме того, разрабатывается новый административный регламент по выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона.

В соответствии с изменениями в 214-ФЗ, установлены дополнительные обязательные требования к застройщикам, планирующим привлекать денежные средства граждан в долевое строительство. Так, уставной капитал компании не должен быть меньше 2,5 млн рублей — в зависимости от площади возводимого ей жилья, у такой компании должны отсутствовать неисполненные предписания, задолженности по налогам, в отношении нее не должно быть процедуры банкротства или ликвидации. Вместе с тем, вводится дополнительная обязанность застройщика в раскрытии информации о своей деятельности и о проекте. В свою очередь, на министерство возлагаются полномочия по проверке исполнения застройщиком данного требования.

Кроме того, министерство будет осуществлять контроль за графиками строительства. Отклонение застройщика от графика свыше 6 месяцев станет основанием для проведения дополнительной внеплановой проверки.