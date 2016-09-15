Челябинск, 15 сентября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Очередной митинг обманутых дольщиков жилого комплекса «Академ Riverside» пройдет 16 сентября в Челябинске. Основное требование пострадавших будет адресовано к СМП-банку, основному кредитному учреждению, держателю ипотечных кредитов, и к партии «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Мирные стройки. 1959

Организаторы митинга согласовали мероприятие на количество участников до 1200 человек. Проходить действо будет в 18:00 по местному времени на Алом Поле у памятника Ленину, в традиционном месте проведения митингов и пикетов в городе Челябинске.

На митинге планируется в очередной раз обратиться к государству в целом и заявить региональным властям о несогласии с мерами, предпринимаемыми для решения проблемы пострадавших людей. В планах у организаторов обращение к кредитной организации — СМП-банку, и к партии «Единая Россия». Дольщики не довольны ни темпами строительства, ни предлагаемыми условиями от застройщика, предлагающего квартиры в другом месте, либо с низким объемом отделки.

«Если называют началом строительства — завершение стройки домов с готовностью почти 90%, то мы так не считаем. Те два дома, которые стали завершать, можно было бы и так людям отдать, они сами готовы были закончить там ремонт. Есть еще один дом, который вроде бы как строят — это 110-ый дом. Но это все не решает общей проблемы, — рассказал один из дольщиков Кирилл Буклин и добавил, — Надежда все-так хоть и маленькая, но она есть, поскольку у нас государство позиционирует себя как социально-ориентированное».

Напомним, 9 сентября губернатор Челябинской области Борис Дубровский на областном совещании общественного движения «За возрождение Урала» заявил, что проблема дольщиков будет решена, даже если для этого придется выделять бюджетные средства в ущерб другим проектам.

Отметим, 14 сентября от одного из челябинских общественных активистов, примкнувшего к протестам обманутых дольщиков Алексея Кандабарова, представители обманутых дольщиков «Гринфлайта», организаторы митинга 16 сентября, потребовали не оказывать помощь, и покинуть ряды пострадавших дольщиков. Часть дольщиков считает действия Кандабарова провокационными и нацеленными на политический пиар. Некоторые дольщики считают действия Кандабарова сугубо политическим, отмечается при этом его активное взаимодействие с кандидатом в депутаты сначала от партии «Родина», а затем от «Яблока» Алексеем Севастьяновым.

Вместе с этим общественный активист Алексей Кандабаров был уличен в активном продвижении челябинца Ивана Золотова, который организовывал митинг «против плохих дорог» в апреле 2016 года в Челябинске. Тогда в социальных сетях, при обсуждении организации митинга, неизвестными людьми выдвигались предложения принести пробитые покрышки на митинг и выложить из них кучу. Позже, в мае 2016 года, Иван Золотов был оштрафован за пропаганду и публичную демонстрацию символики нацизма по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Дело расследовал региональный центр по борьбе с экстремизмом. Как выяснило следствие, Золотов размещал видеоролики с демонстрацией свастики и флагов нацистской Германии, а также видео с нацистским приветствием.

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