Нижний Новгород, 15 сентября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. ФАС РФ заподозрило ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в нарушении закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольного органа, действия энергетиков могли привести к ущемлению интересов неопределенного круга лиц.

Трансформаторы

В региональное управление ФАС РФ поступило обращение ООО «Дом отдыха «Кудьма» на действия публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». Возмущение заявителя связано с необоснованным, с его точки зрения, расторжением договора энергоснабжения в связи с задолженностью. Недоумение работников дома отдыха также вызвал отказ ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» от заключения договоров поставки электрической энергии напрямую с гражданами-потребителями электроэнергии.

Согласно договору ими выступают жители многоквартирных домов, расположенных на территории ДО «Кудьма», а также газовая котельная, используемая для оказания услуг теплоснабжения населению. Из уведомления следует, что исполнение договора энергоснабжения прекращается по всем точкам поставки электрической энергии, указанным в договоре энергоснабжения.

В ФАС отмечают, что действующим законодательством установлен порядок принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей энергопринимающих устройств, которые расположены в его зоне деятельности, в случае его отказа от исполнения договора поставки электрической энергии, заключенного с иной энергоснабжающей организацией или исполнителем коммунальных услуг.

Одновременно с этим установленный порядок принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей исключает вероятность необоснованного прекращения поставки электрической энергии конечным потребителям и предусматривает механизм, гарантирующий им возможность заключения прямых договоров с гарантирующим поставщиком.

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Введение режима полного ограничения энергопотребления в отношении газовой котельной, также являющейся объектом энергоснабжения по договору и используемой для оказания населению коммунальных услуг по теплоснабжению, является правовым следствием расторжения гарантирующим поставщиком договора в одностороннем порядке.

В ФАС полагают, что действия ресурсопоставщика могли привести к ущемлению интересов неопределенного круга лиц. В этой связи возбуждено дело по признакам нарушения публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

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