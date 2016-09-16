Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Три классических фильма знаменитого французского режиссера Франсуа Трюффо вновь появятся на большом экране. С 22 по 24 сентября ретроспективная программа будет демонстрироваться в петербургском кинотеатре «Аврора» на Невском проспекте. Организует проект компания «Иноекино».

Цитата из кф Четыреста ударов. Реж Франсуа Трюффо. 1959. Франция Трудный ребёнок

О творчестве режиссёра рассуждает кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин:

«Франсуа Трюффо считается одним из основоположников французской «новой волны». Настолько же французским, как трюфели или круассаны, или Версаль… Его вклад в мировое кино неоспорим, а множество его фильмов вошли в «золотой фонд» классики.

Сегодня, когда американское кино стало преобладать в мировом пространстве, на Трюффо можно посмотреть и с этой точки зрения, как на уникальную фигуру, которая, с одной стороны, существует в национальном пространстве с его традициями «поэтического кино» (вспомним Виго, к примеру), с другой стороны, не «брезгует» контактами с американским и международным. Трюффо снимает по Брэдбери, или играет в фильме Спилберга, или пишет знаменитую книгу про Хичкока. Всё это делает его фигуру крайне объемной и сложной. Ведь до сих пор события 68 года до сих пор по-разному осмысливаются гуманитариями.

Под какими лозунгами творил гениальный режиссёр? Или он тоньше любых слоганов и идеологий? Был ли это реальный бунт против системы или первые ростки «богемной буржуазии»? Интересный вопрос для совместного просмотра кино, хотя, разумеется, это может быть и просто приятно проведённый вечер в компании «бунта», «любви» и «сбивчивого дыхания жизни». Главное успейте на последнее метро…»

Цитата из к/ф «Жюль и Джим». Реж. Франсуа Трюффо. 1962. Франция Любовный треугольник

В программу кинопоказов в кинотеатре «Аврора» вошли наиболее яркие образцы направления французской «новой волны»:

криминальная драма «400 ударов» с Жаном Пьером Лео — первый фильм в карьере Трюффо, который режиссёр снял в возрасте 27 лет. Главный герой фильма — двенадцатилетний мальчик Антуан из не самой благополучной семьи. Вместе с приятелем они все реже посещают школу и в конце концов сбегают из дома. Дебют принёс молодому Трюффо награду Каннского фестиваля 1959 года за лучшую режиссуру;

мелодрама «Жюль и Джим» с Жанной Моро — роковая женщина Картин врывается в жизнь двух друзей и меняет её раз и навсегда. Кажется, что она влюблена в обоих одинаково… Интимность и деликатность картины стали «визитной карточкой» Трюффо и подарили ему славу тонкого наблюдателя за человеческой природой. За свой третий по счёту фильм Трюффо получил награду лучшего режиссёра на Кинофестивале в Мар-дель-Плата;

драматический триллер «Стреляйте в пианиста» с Шарлем Азнавуром — второй фильм Франсуа Трюффо. По словам самого режиссёра, идея фильма состояла в том, чтобы, не привязываясь к теме, выразить в нём мысли о славе, успехе, падении, неудаче, женщинах и любви в формате детективной истории.

Франсуа Трюффо стал киноманом ещё в детстве, когда прогуливал школу и тайком пробираться в кинозал, если на билет не хватало денег. Молодого кинолюбителя вдохновляли фильмы Жана Ренуара, Жана Виго, Альфреда Хичкока, Николаса Рэя.

За свою карьеру Трюффо принял участие в создании более, чем 30 фильмов в качестве режиссёра, сценариста, продюсера и актёра. Строение его фильмов было достаточно традиционным: Трюффо показывал жизнь без прикрас, через все свои картины пронося лирическую интонацию и доброе, сострадательное отношение к человеку.

Трюффо прославился не только в режиссуре. В 1962 году именно он записал легендарное недельное интервью с Альфредом Хичкоком, где расспросит мастера триллера о его секретных приёмах съёмки, принципах постановки и методах визуализации. Результатом интервью стала книга «Хичкок / Трюффо», опубликованная в 1966 году, по которой режиссёр Кент Джонс снял одноимённый художественный фильм.