Берлин, 15 сентября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Мартин Шульц опасается, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, которого он называет «очевидно безответственным», станет стимулом его «подражателям» в Европе, передаёт The Associated Press.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Член Социал-демократической партии Германии Шульц в интервью Der Spiegel назвал республиканца проблемой «для всего мира».

«Если человек сидит в Белом доме и флиртует с ситуацией, когда нет никаких идей, при этом вешает ярлык эксперта, как представитель элиты, который несёт чушь, то это значит, что критическая точка достигнута», — говорит Шульц.

«Меня также беспокоит, что он может дать стимул подражателям в Европе», — добавил глава ЕП.