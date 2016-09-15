Москва, 15 сентября, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Костяк «пояса высокой явки» и на выборах 18 сентября останется прежним, уверен политолог Михаил Нейжмаков. В этот список он зачислил национальные республики Северного Кавказа, часть республик Приволжского федерального округа (Татарстан, Башкирия, Марий Эл, Мордовия), Сибири (Тыва), некоторые северные регионы (Чукотка, Ямал, Коми), а также области с жестко отстроенной вертикалью власти (например, Белгородская, Кемеровская). Хотя, он допускает, что официальные показатели явки в некоторых из этих регионов будут чуть пониже, чем в 2011 году.

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«На выборах в Верховную Раду Украины в 2012 году явка в Крыму и Севастополе была одной из самых низких в стране. Показатели явки на выборах Госсовета и заксобрания этих регионов в 2014 году, уже в составе России, были хорошими для региональных кампаний — 53,61% в республике и 47,58% в городе федерального значения. Возможно, явка на парламентских выборах в Севастополе будет близка к средней, а в Республике Крым — даже чуть выше средней по России, хотя и не рекордной», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Нейжмаков.

Политолог обратил внимание, что на прошлых думских выборах Москва выделялась по официальным показателям явки (61,7%) — и на фоне регионов Центральной России, и по сравнению с другими крупными городами. Для сравнения — в Московской области она тогда составила 50,7%, в Санкт-Петербурге официальные показатели — 54,5%.

«Вероятно, на этот раз официальные показатели явки в Москве будут примерно такими же, как в среднем по Центральной России. И вряд ли явка в столице будет особенно высокой. Не будем забывать, что внимание федеральных СМИ к выборам мэра города в 2013 году было сравнимо с общероссийскими кампаниями. Это должно было подстегивать интерес избирателей, но на практике на участке тогда пришло лишь 32,03% из них», — пояснил Михаил Нейжмаков.

По его мнению, теоретически, проведение в регионе других кампаний, наряду с думской, должно дополнительно привлекать внимание избирателей. Однако на практике, он считает, многие региональные и местные кампании будут почти не замечены гражданами, оказавшись в тени федеральной.

«На повышение явки будут работать только конкурентные кампании регионального и местного уровня. Причем, эффект для явки будет меньшим, если кампании в парламент и региональное заксобрание пересекаются (например, в Подмосковье целый ряд известных оппозиционных кандидатов баллотируется по округам и в Госдуму, и в Мособлдуму)», — добавил политолог.

«Конкурентные региональные и местные кампании, совмещенные с думской, будут работать на повышение явки и в том случае, если их участники используют «неспортивные» приемы, вроде административной мобилизации. В подобном оппозиция обвиняет провластных кандидатов во многих регионах. В федеральные СМИ попадали подобные обвинения, связанные, например, с избирательной кампанией в Госсовет Чувашии», — резюмировал Михаил Нейжмаков.

Напомним, что 18 сентября в РФ пройдут выборы в Государственную думу VII созыва. Кроме того, на этот же день назначены прямые выборы глав семи регионов и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 38 субъектах РФ.