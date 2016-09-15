Махачкала, 15 сентября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Дагестанское управление антимонопольной службы аннулировало конкурс республиканского управления МЧС с годовой платой победителю более полумиллиарда рублей, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе УФАС.

Шамиль Магомедов Горная дорога в Дагестане

Конкурс был объявлен на право заключения концессионного соглашения на элементы обустройства автомобильных дорог, а также создания и эксплуатацию в течение 7,5 лет комплексной системы безопасности дорожного движения, которая фиксирует на фото и видео нарушения правил дорожного движения. Согласно условиям, его победителю установлена ежегодная оплата в размере 552 млн рублей.

УФАС начало проверку торгов после жалобы от организации СКЭТ «Флагман» на действия МЧС по РД. В результате спасательное ведомство признали нарушившим закон «О концессионных соглашениях». Нарушение выразилось в том, что организатор вместо объекта соглашения указал в документации лишь комплексное оборудование для фото‑ и видеофиксации, которое не входит в понятие «элементы обустройства автомобильных дорог».

Дагестанскому спасательному ведомству было предписано аннулировать конкурс. Ведомство безуспешно пыталось оспорить решение в Арбитражном суде Дагестана, который поддержал антимонопольную службу.

Напомним, ранее был аннулирован конкурс на строительство автомобильной дороги в обход Дербента с начальной ценой контракта около 1 млрд рублей. Организатором торгов выступило Агентство по дорожному хозяйству Дагестана. Конкурс отменили из-за того, что заказчик установил противоречащие требования к материалу, используемому при выполнении работ.