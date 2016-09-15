Липецк, 15 сентября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. В Липецке был торжественно открыт лабораторный корпус областного противотуберкулезного диспансера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации области Людмила Летникова, глава Липецка Сергей Иванов, уполномоченный по правам ребенка Людмила Куракова, начальник регионального управления здравоохранения Алексей Байцуров.

admlip.ru Церемония открытия нового корпуса

Четырехэтажное здание площадью 4,4 тыс. квадратных метров построено меньше чем за два года. К корпусу примыкает трехэтажное здание детского отделения с поликлиникой на 100 детей в смену. Это позволит сконцентрировать силы и средства для оказания противотуберкулезной помощи детям, полностью обеспечить диагностику и лечение туберкулеза среди детей. Стационар с палатами, диагностическими и лечебными кабинетами, помещениями для медицинского персонала рассчитан на 40 маленьких пациентов.

Это уже второй введенный за последние месяцы крупный медицинский объект Липецкой области — в июле был открыт новый перинатальный центр. Лабораторный корпус был построен при федеральном софинансировании. Общая стоимость строительства составила почти 494 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 255 млн рублей.

«Мы продолжаем работу по модернизации здравоохранения и профилактике заболеваемости, такую задачу поставил перед органами власти президент России Владимир Владимирович Путин. И открытие нового корпуса тубдиспансера — достойный вклад в решение этой задачи. Липецкая область наращивает темпы экономического развития, что позволяет строить новые социальные объекты, улучшать медицинскую помощь. Результат всей этой масштабной работы очевиден — это повышение качество жизни человека», — сказал на церемонии открытия первый заместитель главы администрации области Юрий Божко.

Он добавил, что областные власти начинают реализацию новой медицинской программы: по строительству 25 офисов врачей общей практики в муниципалитетах. Такое поручение отраслевым управлениям дал глава региона Олег Королев, определив срок в два года на его выполнение. «Необходимо обеспечить максимальную доступность медицинской помощи для каждого жителя отдаленных сел, приблизить медицину к человеку», — подчеркнул Королев.

Для популяризации здорового образа в муниципальных районах строятся новые спортивные объекты — плавательные бассейны и ледовые дворцы, открываются стадионы и дворовые спортплощадки. Вместе с тем, дополнительные возможности для работы получают медики. В частности, высокотехнологичное оборудование открытого сегодня лабораторного корпуса областного тубдиспансера позволяет выявлять возбудителя туберкулеза за несколько дней. Ранее диагностика занимала не меньше месяца. Бактериологическая лаборатория рассчитана на выполнение большого объема работ по исследованию на туберкулез биологического материала из всех медицинских организаций области — до 68 тыс. исследований в год.

Показатель смертности от туберкулеза в Липецкой области является одним из самых низких в России: в 2015 году он составил 2,4 на 100 тысяч населения, что на 74% ниже, чем в среднем по России. Региональная противотуберкулезная служба занимает 11 ранговое место среди субъектов Российской Федерации и девятое место по ЦФО.