Уфа, 15 сентября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. В Уфе сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД изъята крупная партия синтетических наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства, задержана группа уроженцев Самарской области, которые подозреваются в поставке крупных партий наркотических средств.

ru.torange.biz Наркомания

По предварительным данным, организаторами преступной деятельности на территории городов Уфа и Туймазы стали 28-летний уроженец Тольятти и его 20-летняя знакомая. Они распространяли наркотики, используя тайники-закладки. Для связи с клиентами использовался интернет-мессенджер и способ безналичной оплаты.

Подозреваемые были задержаны в тот момент, когда они пытались сбыть очередную партию наркотиков. На съемной квартире, где проживали подозреваемые, обнаружено около 3,5 килограммов наркотических веществ синтетического происхождения. Это свыше 13 тыс. разовых доз. Также изъяты предметы, используемые для фасовки наркотиков.

В настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»).

В ходе следствия задержанные будут проверяться на причастность к легализации доходов, полученных преступным путем.