Симферополь, 15 сентября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Крымская железная дорога работает «устойчиво» за счёт субсидий федерального бюджета, выросла её загрузка на 34% по отношению к 2015 году. При этом дорогу активно ремонтируют, а для запуска сообщения с материком через Крымский мост необходимо провести электрификацию части железной дороги и закупить новый подвижной состав. Об этом во время заседания президиума Госсовета РФ по вопросам развития транспортной системы Юга России доложил министр транспорта РФ Максим Соколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На дороге сохраняются более девяти тысяч рабочих мест. По согласованию скажу, что мы с руководством и Крыма, и Севастополя чуть-чуть поддерживаем немножко избыточное количество рабочих мест с учётом того, что дорога начнёт работать в 2019 году и необходимо будет, естественно, иметь достаточное количество рабочих рук», — проинформировал Соколов.

По его словам, в 2016 году в Крыму капитально отремонтировали 30 километров железных дорог, в 2017 запланирован ремонт ещё 50 километров. Сейчас министерство транспорта прорабатывает вариант электрификации дороги с Симферополя на Керчь (от Джанкоя дорога не электрифицирована), доклад на эту тему Минтранс готовит к октябрю этого года.

«Увеличение перевозок по Крымской железной дороге и электрификация требует выделения дополнительных мощностей по энергетике, это уже понятно сейчас, — ориентировочно 130 мегаватт. Этот вопрос тоже требует дополнительного изучения», — подчеркнул Максим Соколов.

Также министр отметил, что необходимо и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов, чтобы «к моменту запуска моста можно было эксплуатировать современные комфортные поезда на крымском направлении».

«Здесь необходима закупка нового парка из расчёта: 15 пар поездов в сутки (прохождение через Крымский мост — ИА REGNUM ), это порядка одной тысячи вагонов и 40 локомотивов. Также для организации пригородных перевозок, а они достаточно активно уже здесь реализуются, на Крымском полуострове, необходимо 14 составов моторвагонного подвижного состава в 10-вагонном исполнении», — заявил министр транспорта РФ.

По его мнению, данные закупки позволят поддержать отечественное машиностроение. При этом развитие инфраструктуры Крыма и закупка подвижного состава могут быть частично профинансированы за счёт привлечения «внебюджетных средств».

Крымская железная дорога (КЖД) намеревалась провести ремонт 90 километров железнодорожного полотна в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в ФГУП «КЖД» в марте 2016 года.

«На сегодняшний день из 1 311 км развернутой длины крымских железных дорог 530 километров имеют просроченные виды ремонта, при этом 205 километрам требуется капитальный ремонт. В нынешнем году запланирован ремонт не менее 90 км пути, как на новых, так и на старогодных материалах», — заявляли тогда на предприятии.

Реально же в этом году предприятие отремонтировало только 30 километров путей, а ещё 50 запланировало отремонтировать в следующем году.

Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец сообщил ИА REGNUM, что износ крымских железных дорог составляет более 60%.

В начале марта правительство России выделяло из федерального бюджета 6,8 млрд рублей для обеспечения работы железнодорожного транспорта общего пользования в Республике Крым в 2016 году.

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