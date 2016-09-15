Тамбов, 15 сентября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В Тамбовской области обсуждены вопросы размещения производства АО «Объединенная приборостроительная корпорация (АО «ОПК») на площадях предприятий регионального оборонного кластера. Данная тема стала центральной на встрече главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с генеральным директором «ОПК» Александром Якуниным и вице-президентом компании «Шнайдер Электрик» Юрием Леонтьевым, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

tambov.gov.ru Встреча Александра Якунина с производственниками

В разговоре также приняли участие руководители и представители администрации области, корпорации и компании. В рамках встречи рассматривались возможности локализации производства промышленного электротехнического оборудования на предприятиях области, входящих в «ОПК». Это заводы «Ревтруд», «Октябрь». «Тамбоваппарат» и научно-исследовательский институт радиотехники «Эфир».

Александр Никитин позитивно оценил перспективы работы тамбовского оборонно-промышленного комплекса под юрисдикцией «ОПК». Он отметил, что создана необходимая законодательная база, продуманы все задачи государственно-частного партнерства, налоговых и иных преференций, сегодня настает пора проявления инвестиционной активности.

«Промышленная политика становится сферой деятельности номер один. Мы делаем упор на индустриальную промышленность, понимая, как это важно для развития областного центра, где сосредоточены заводы оборонно-промышленного комплекса, экономическую эффективность работы которых необходимо повышать, не просто сохраняя производство, но и наполняя его новым содержанием», — подчеркнул глава региона.

В свою очередь, Александр Якунин, поблагодарив за положительную оценку сотрудничества, обратился к проблемам тамбовского кластера. Он вел речь о продукции гражданской ориентации, среди которой определенное место следует отвести выпуску техники для электроэнергетики и ряда других отраслей. Такие предложения есть у компании «Шнайдер Электрик», серьезно занимающейся развитием бизнеса в России и приветствующей инициативы администрации Тамбовской области и «ОПК», направленные на создание новых производств в регионе.

Объемы производства планируются на уровне 2−2,5 млрд рублей в год. Сейчас же, по словам Александра Якунина, от 60 до 90 процентов комплектующих, в частности для оборудования распределения энергии и промышленной автоматизации, поставляется в страну из-за рубежа. Это серьезно влияет на стоимость готового оборудования, дальнейшего сервисного обслуживания, а как следствие — и на электроэнергетические тарифы. Локализация полного цикла производства в России позволит реализовать комплексное импортозамещение в этом сегменте в интересах отечественной электроэнергетики. Александр Якунин заявил, что поддержка региональных властей есть: «Технологически к реализации проекта мы полностью готовы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе была начата процедура объединения тамбовских предприятий в оборонный кластер, которая приведет к оптимизации их работы по принципу «единого конвейера» — от конструкторской разработки до финишной сборки. Речь идет о четырех предприятиях: Тамбовском НИИ радиотехники «Эфир», заводах «Ревтруд», «Тамбоваппарат» и «Октябрь». В этом году они привлекли дополнительные заказы на сумму около 1 млрд рублей.