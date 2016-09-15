Эр-Рияд, 15 сентября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Саудовской Аравии Саймон Коллинз принимает поздравления с первым хаджем и принятием ислама, сообщает The Telegraph.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соборная мечеть в Москве

На странице Коллинза в Twitter размещено фото британского посла с женой в традиционных мусульманских одеждах. По информации The Telegraph, мусульмане прислали дипломату многочисленные поздравления, на которые он отвечал, подтверждая факт того, что он принял ислам. По словам Саймона Коллинза, к этой мысли он пришел после того, как 30 лет прожил среди мусульман. Кроме того, принятие мусульманской религии предваряло заключение законного брака с супругой Коллинза, сирийкой по национальности. Британский дипломат принял ислам ещё в 2011 году, однако этот факт не разглашался и был известен только небольшому числу работников посольства.