Тамбов, 15 сентября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В Тамбове вручили ключи от новых квартир еще 20 молодым тамбовчанам, оставшимся без попечения родителей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Торжественной церемонии вручения долгожданных ключей сегодня не помешали ни дождь, ни сильный ветер. 20 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали собственниками квартир в многоэтажном доме в проезде Школьный-1 и получили добрые напутствия от вице-губернатора Тамары Фроловой и других почетных гостей.

«В 2016 году из федерального и регионального бюджетов выделено на приобретение жилья детям-сиротам 323 млн рублей, что позволит приобрести 248 квартир. В этом доме мы уже купили 109 квартир, сегодня ключи раздаем 20 новоселам. Еще 131 человек получили здесь квартиры в 2015 году», — отметила Тамара Фролова.

Специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, был создан в 2013 году. С 2013 по 2015 годы управлением социальной защиты и семейной политики области приобретено 543 помещения на первичном рынке жилья. Это однокомнатные квартиры со всеми удобствами, площадью не менее 33 и не более 37 квадратных метров.

Жилые помещения за эти годы были приобретены не только в Тамбове, но и в других городах и районах области. Все квартиры находятся на оперативном управлении государственных учреждений социального обслуживания населения. Ребятам-новоселам, если требуется, оказывается помощь в обустройстве квартир, трудоустройстве, предоставляется субсидия за жилищно-коммунальные услуги.

Пригласила к себе в гости почетных гостей жительница многоэтажки Татьяна Кондрашина, которая заселилась сюда ранее вместе с мужем и двумя маленькими детьми. «Нам живется хорошо! Микрорайон со временем будет полностью благоустроен, осталось чуточку подождать. Самое главное, что у меня и моих детей есть крыша над головой», — считает Татьяна.

После торжественной церемонии вручения ключей новоселы и гости посадили деревья возле дома и запустили в небо воздушные шары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, статья расходов на социальную защиту населения в регионе остается второй на протяжении ряда лет после образования и составляет 18% от годового объема расходов. В 2015 году на социальную защиту населения области было направлено 6,87 млрд рублей, с ростом к уровню 2014 года на 5%. В 2016 году законом о бюджете области на социальную сферу предусмотрено 7,41 млрд рублей, индекс роста к предыдущему году — 107%.