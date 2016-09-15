Москва, 15 сентября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. 15 сентября в Правительстве Российской Федерации состоялось заседание наблюдательного совета Фонда развития моногородов под председательством первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства РФ Максима Акимова. В ходе мероприятия наблюдательный совет одобрил объемы софинансирования инфраструктуры в размере 822 млн. рублей.

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Так, на создание инженерной и транспортной инфраструктур для реализации строительства и расширения инвестиционных проектов городу Канашу Чувашской Республики будет выделено более 739 млн. рублей.

«Средства Фонда будут направлены на строительство дорог, очистных сооружений и инженерных сетей индустриального парка, необходимых для реализации 15 инвестиционных проектов общей стоимостью более 8 млрд рублей. Воплощение бизнес-идей позволит создать около 2000 новых рабочих мест в монопрофильном муниципальном образовании», — отметил генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

Инициатором якорного проекта на данной территории выступит ООО «КиПиАй Агро Порецкое». Концепция проекта предполагает строительство завода по переработке пшеницы в глюкозно-фруктозный сироп, сухую пшеничную клейковину, моногидрат глюкозы, гидрол (меласса), кормовые добавки. Общая стоимость проекта более 6,7 млрд. рублей.

«В рамках реализации проекта будет обеспечена глубокая переработка 100 тыс тонн пшеницы в год. Это системно значимый проект для всего агропромышленного комплекса Республики. Принятие инвестиционного решения стало возможным за счет созданных в регионе благоприятных условий инвестирования и скоординированной работе инвестора, Правительства Чувашии, Фонда развития моногородов и Правительства Российской Федерации», — сообщил Председатель Совета директоров Холдинга «КиПиАй» Роман Караулов.

Наряду с этим наблюдательный совет Фонда также одобрил выделение средств в размере 83 млн. рублей на создание инфраструктуры в моногороде Димитровград Ульяновской области.

В рамках выделенных средств будет проделана масштабная работа по реконструкции транспортной инфраструктуры для реализации нового инвестиционного проекта по строительству маслоэкстракционного цеха.

Инициатором проекта выступила компания ООО «Легенда» — действующее предприятие на территории Димитровграда, с момента основания (1999 г.) ведущее свою деятельность в сфере переработки семян подсолнечника. Согласно бизнес-плану, учредители планируют увеличить глубину переработки сырья и расширить линейку конечной продукции за счёт ввода в эксплуатацию цеха рафинации и линии бутилирования. Общая стоимость проекта 1 млрд. рублей.