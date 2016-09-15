Воронеж, 15 сентября, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании «Грозный-авиа», задержанный в аэропорту Воронежа 15 сентября, вылетел в Грозный. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в воронежском аэропорту.

Artem Katranzhi Самолёт авиакомпании «Грозный-авиа»

Задержка самолета, который должен был вылететь в 10:00, произошла из-за не прошедшей оплаты за топливо.

«Перед вылетом не была оплачена заправка самолета топливом, он был технически не готов к вылету. После внесения необходимой платы его заправили, загрузили оборудование и отправили», — цитирует «Коммерсантъ» пресс-службу аэропорта.

Тем временем проверку по факту задержки самолета начала транспортная прокуратура. Надзорное ведомство затребовало необходимые документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании «Грозный-авиа» должен был совершить технический рейс в Грозный, однако не смог покинуть аэропорт «Воронеж»: по сообщению командира экипажа, лайнер был заблокирован грузовиком «Урал», а причиной стали якобы долги перед аэропортом Воронежа сторонней компании «Компас», которой был временно арендован самолет авиакомпании «Грозный-авиа».

Отметим, что АК «Грозный» выполнял рейсы из Воронежа в Ереван — по летнему расписанию. С 14 октября регулярные рейсы по этому маршруту будет выполнять АК «Армения».