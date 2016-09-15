Афины , 15 сентября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Греции между апрелем и июнем упал до 23,1 процента, передаёт The Associated Press. В первой половине года число безработных составляло почти 25%. Несмотря на позитивную динамику, процент безработицы в Греции самый высокий в Евросоюзе.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Безработными остаются 1,1 миллионов человек, 3,7 млн — трудоустроены, сообщает греческая служба статистики.

Рекорд безработицы в Греции был поставлен в начале 2014 года, тогда её уровень достиг 28%.

В настоящее время правительство в Афинах ведёт переговоры с международными кредиторами, которые при условии проведения реформ готовы выделить 2,8 млрд евро.