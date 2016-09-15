Сыктывкар, 15 сентября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Суд в республике Коми заочно арестовал на два месяца бывшего гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина, сообщает пресс-служба сыктывкарского суда.

advertology.ru Михаил Слободин

Срок ареста Слободина установлен судом на два месяца со дня задержания.

Напомним, Михаил Слободин является одним из обвиняемых по делу о взятках чиновникам республики Коми в 2007—2014 годах на общую сумму более чем в 800 млн рублей. За эти деньги, по версии следствия, за эти взятки бывшие руководители республики должны были создать льготные условия для коммерческой деятельности. По этому же делу обвиняются управляющий директор и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик и гендиректор «Т Плюс» Борис Вайнзихер.

Ольховик и Вайнзихер уже арестованы сыктывкарским судом на два месяца. Михаил Слободин до сих пор находится за границей. Он ушел в отставку с поста главы «Вымпелкома» 5 сентября, а 7 сентября 2016 года его объявили в федеральный розыск.