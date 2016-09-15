Москва, 15 сентября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии новой сцены Театра под руководством Олега Табакова, прозванного «Табакеркой», на Малой Сухаревской площади Москвы. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».

kultura.mos.ru Сергей Собянин на открытии новой сцены «Табакерки»

Мэр напомнил, что решение о строительстве нового здания театра было принято ещё в 1997 году.

«Как шутит Олег Павлович (Табаков), жалко, что не в 2017 году открытие: тогда было бы 20 лет — юбилей с момента принятия решения о строительстве новой сцены для «Табакерки», — иронично сказал Собянин.

Собянин подчеркнул, что власти города и строители постарались сделать все возможное, чтобы возобновить запущенную стройку и создать современный театр с технической точки зрения, с новыми возможностями сцены, зрительного зала.

«Я поздравляю вас и поздравляю москвичей, которые получили новую театральную жемчужину в Москве», — сказал Собянин, обращаясь к членам труппы театра.

Новый зал театра рассчитан на 400 мест. Сцена может трансформироваться. В новом театре использованы как традиционные театральные приборы освещения, так и новейшие инновационные разработки. Зрительный зал оснащен системой виртуальной акустики, создающей эффект присутствия. В здании также есть репетиционный зал, буфет, помещения для сотрудников и ряд других необходимых площадей для нормальной работы театра.