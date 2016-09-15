Собянин открыл новую сцену «Табакерки»
Москва, 15 сентября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии новой сцены Театра под руководством Олега Табакова, прозванного «Табакеркой», на Малой Сухаревской площади Москвы. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».
Мэр напомнил, что решение о строительстве нового здания театра было принято ещё в 1997 году.
«Как шутит Олег Павлович (Табаков), жалко, что не в 2017 году открытие: тогда было бы 20 лет — юбилей с момента принятия решения о строительстве новой сцены для «Табакерки», — иронично сказал Собянин.
Собянин подчеркнул, что власти города и строители постарались сделать все возможное, чтобы возобновить запущенную стройку и создать современный театр с технической точки зрения, с новыми возможностями сцены, зрительного зала.
«Я поздравляю вас и поздравляю москвичей, которые получили новую театральную жемчужину в Москве», — сказал Собянин, обращаясь к членам труппы театра.
Новый зал театра рассчитан на 400 мест. Сцена может трансформироваться. В новом театре использованы как традиционные театральные приборы освещения, так и новейшие инновационные разработки. Зрительный зал оснащен системой виртуальной акустики, создающей эффект присутствия. В здании также есть репетиционный зал, буфет, помещения для сотрудников и ряд других необходимых площадей для нормальной работы театра.