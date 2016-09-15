Иваново, 15 сентября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Утверждена пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Ивановской области. Суммарные инвестиции в соответствии с программой оцениваются в 7,1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Документ подписан председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором Ивановской области Павлом Коньковым. В соответствии с программой «Газпром» планирует построить газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей протяженностью около свыше 650 км, две газораспределительные станции (ГРС) в городе Юрьевец и поселке Лух, а также провести реконструкцию двух ГРС. Это позволит газифицировать 176 населенных пунктов в Вичугском, Гаврилово-Посадском, Заволжском, Ивановском, Ильинском, Кинешемском, Комсомольском, Лежневском, Лухском, Приволжском, Пучежском, Родниковском, Тейковском, Фурмановском, Шуйском, Южском и Юрьевецком районах области.

По информации ведомства, в перечень обязательств Ивановской области в рамках реализации программы войдут строительство около тысячи километров уличных распределительных газопроводов, подготовка к приему газа почти 20 тыс. домовладений и квартир, а также 69 котельных.

На газификацию Ивановской области в период с 2003 по 2015 годы «Газпром» направил около 2,3 млрд рублей. За счет этих средств построен 21 межпоселковый газопровод общей протяженностью более 270 км, газифицировано 69 населенных пунктов региона. Уровень газификации региона к началу 2016 года составил 76,46%. Это выше, чем в среднем по России более чем на 10% (по России этот показатель составляет 66,2%).