Симферополь, 15 сентября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Маршрут М4 «Дон» на участке от Батайска до Краснодара и далее по региональным автомобильным дорогам Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — хутор Белый на территории Краснодарского края является наиболее оптимальным, с точки зрения распределения потоков, а также с учетом возможных вариантов использования существующих автомобильных дорог. Об этом сегодня, 15 сентября, в ходе заседания президиума Государственного совета, которое проходит под руководством Владимира Путина в Керчи, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Кремля.

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В этой связи планируется принять эту автомобильную дорогу в федеральную собственность. «Мы сейчас рассматриваем этот вопрос», — добавил Максим Соколов.

Напомним, с инициативой о передаче маршрута «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — транспортный переход через Керченский пролив» в федеральную собственность ранее выступал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ходе совещания глава региона отметил, что самостоятельно региону решить вопрос с реконструкцией подъездных путей к Керченскому проливу на территории Краснодарского края сложно, слишком большая финансовая нагрузка.

«Речь идет прежде всего о промежутке трассы М4 «Дон» — 172 километра, которые ведут к Керченскому мосту. Чтобы начать проектирование, реконструкцию дороги, необходимо передать этот участок в федеральную собственность», — прокомментировал губернатор Кубани.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство Керченского моста в настоящее время уже перешло в активную фазу. Объект возводится одновременно по всей длине на восьми участках.