Челябинск, 15 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Челябинские областные власти в экономической политике региона сделали ставку на сохранение базовых отраслей промышленности и развитие высокотехнологичного малого и среднего предпринимательства в промышленном секторе, ориентированного на экспорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области.

Александр Комаров ИА REGNUM Челябинск

Вчера, 14 сентября, на открытии в Челябинске образовательного проекта «Организации экспортной деятельности российских предприятий» министр экономического развития региона Сергей Смольников сообщил о глобальной задаче, которую поставил себе Минэкономразвития РФ — это «доведение объема несырьевого экспорта до 500 млрд долларов». Представители региональных властей, курирующих экономику области, заявили, что в связи с этим сделали ставку на развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса.

«Для достижения поставленной задачи необходимы знания и повышение компетенций, и Челябинская область вошла в число «первооткрывателей» в этом направлении. Совсем скоро 80 предприятий малого и среднего бизнеса сделают первые шаги в повышении своих компетенций и конкурентоспособности», — отметил Сергей Смольников.

Куратором выбранного направления, как сообщил Смольников, является вице-губернатор Руслан Гаттаров, который обозначил приоритет в экономической политике региона в сохранении базовых отраслей промышленности — металлургии, и машиностроении, и который считает, что «акцент необходимо сделать на развитии высокотехнологичного малого и среднего предпринимательства в промышленном секторе, ориентированного на экспорт».

Более того, ставка на малый и средний бизнес была обозначена как стратегическая.

«Это одно из важных направлений стратегии развития Челябинской области на ближайшие два года. Потому что эта категория бизнеса заведомо конкурентоспособна, инновационна и может кардинально изменить экономику региона», — отметил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Отметим, в настоящее время объем российского несырьевого экспорта составляет порядка 187 млрд долларов. Из них лишь 1,97 млрд рублей приходится на малый и средний бизнес, это 1,05% от общего объема несырьевого экспорта.

Вместе с этим данные официальной статистики показывают, что в России снизились инвестиции в основной капитал. А некоторые эксперты заявляют, что вывести экономику страны с помощью малого и среднего бизнеса не получится. Мировой опыт выхода из экономических кризисов говорит об обратном. Опыт стран показывает, что только создание устойчивого государственного спроса, способен вселить уверенность в участников экономической деятельности как внутри страны, так и послать определенный месседж зарубежным инвесторам, которые увидев серьезные намерения государства, придут с деньгами и будут вкладывать финансовые средства, причем в дорогостоящие, долгосрочные инфраструктурные проекты.

На фоне ставки российскими регионами, порой поощряемых федеральным центром, на малый бизнес, стоит отметить успехи, а значит признать выверенными и эффективными меры китайских экономистов.

Во-первых, Китай рапортует о росте инвестиций в основные фонды на 8,1% за первые восемь месяцев 2016 года, по сравнению с 2015 годом. Во-вторых, государственное статбюро КНР сообщает и о росте промышленного производства на 6%, за тот же отчетный период.

При этом, что важно и показательно в свете ставки российских экономистов на малый и средний бизнес, в КНР за период с января по август 2016 года рост инвестиций государственных предприятий составил 21,4%, а частных в 10 раз меньше, всего — 2,1%.