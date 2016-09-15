Ташкент, 15 сентября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В Ташкенте состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана, в ходе которого объявлено о создании 14 избирательных округов к президентским выборам.

Павел Беньков. Самарканд

«В соответствии со статьями 9 и 14 Закона «О выборах Президента Республики Узбекистан» принято постановление об образовании избирательных округов по выборам Президента Республики Узбекистан», сказал в ходе заседания глава ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов.

Избирательные округа по выборам президента Республики Узбекистан образованы в границах Республики Каракалпакстан, областей республики и города Ташкента.

Списки избирательных округов с указанием численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий будут опубликованы в СМИ.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, выдвижение кандидатов на выборах президента Узбекистана начнется с 30 сентября и завершится 20 октября

Президент Узбекистана Ислам Каримов был доставлен в больницу 27 августа около в 09:00 в бессознательном состоянии. Спустя несколько дней, 2 сентября, в 20:15 по местному времени наступила остановка сердца, а в 20:55 у Ислама Каримова была констатирована биологическая смерть.