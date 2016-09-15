Томск, 15 сентября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Томь» подписал контракт с 25-летним центральным защитником Александром Жировым, сообщает официальный сайт клуба.

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Срок соглашения с футболистом рассчитан до конца текущего года. Александр Жиров является воспитанником барнаульского футбольного клуба «Динамо». Свою спортивную карьеру он начал в родном клубе, а затем перешёл в астраханский «Волгарь» и вышел вместе с ним в ФНЛ. Позже Жиров перешел в клуб РФПЛ «Анжи», за который сыграл все 30 матчей прошлого сезона в чемпионате российской премьер-лиги.

13 марта 2015 года Жиров был включён в расширенный состав сборной России для выступления в отборочном матче против сборной Черногории и товарищеском матче со сборной Казахстана.