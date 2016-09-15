Минск, 15 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Александр Лукашенко подписал указ о корректировке генерального плана Минска с прилегающими территориями и некоторые вопросы его реализации до 2030 года, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье

Документ актуализировал градостроительную политику территориального развития и прогнозно-целевые показатели, включая увеличение населения до 2 млн человек и жилищного фонда до 52 265 тысяч кв. м, проинформировали в президентской пресс-службе. Отметим, что корректировка сделана с учётом протокола поручений по итогам состоявшегося 2 сентября обсуждения доклада о развитии Минска и прилегающих к нему территорий.

«В новой редакции генеральным планом Минска предусматривается стабилизация численности населения и оптимизация объемов жилищного строительства в столице в пределах существующей административно-территориальной границы столицы, которая определена, как граница перспективного развития Минска до 2030 года, а также с учетом ожидаемого демографического прироста расселение 100−120 тысяч человек в городах-спутниках Минска», — сказано в официальном комментарии.

Строительство «социально востребованного жилья» будет вестись на «свободных территориях». В пресс-службе уточнили: «Комплексы жилой застройки будут создаваться на высвобождаемых производственных территориях, а также на территориях сноса усадебной и малоэтажной застройки с большим физическим и моральным износом».

Градообразующая база Минска будет развиваться за учётом сохранения градостроительного потенциала 4,4 тысячи гектаров территорий, занятых предприятиями, а резервирование около 300 гектаров производственных территорий позволит создать рабочие места в новых жилых районах «Зелёный бор» и «Ноттингем».

Новой редакцией генплана запланировано строительство новых городских и районных парков площадью более 2 тысяч гектаров. В состав природно-ландшафтного комплекса Минска «будут включены около 2 тысяч гектаров лесопарковых территорий с юго-восточной стороны Минского моря, что позволит компенсировать дефицит озелененных территорий для жителей периферийных районов города», отметили в президентской пресс-службе.

Структура магистральных улиц и дорог будет строиться по радиально-кольцевой схеме, а передвижения на легковом автотранспорте будет сдерживаться. Указом предусмотрена разработка градостроительного проекта специального планирования на территорию, прилегающую к перспективной городской черте до второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска (МКАД-2).

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске уже давно фактически проживает и трудится более 2 млн человек, что типично для Москвы и других столиц СНГ. Руководство Белоруссии заявляло о намерениях сдержать миграцию сельского населения в города, но не смогло реализовать задуманное. Минск привлекает мигрантов тем же, чем и Москва, и Астана, и другие столицы — большими возможностями самореализации, более высокими заработками и перспективами карьерного роста, развитой инфраструктурой и многим другим.

Строительство городов-спутников Минска столкнулось с рядом проблем, которые власти Белоруссии решить не смогли. Больший прогресс наблюдается в решении проблем обитателей «царских посёлков», окружающих Минск, областные и районные центры.