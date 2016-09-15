Санкт-Петербург, 15 сентября, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Кадровая служба администрации Ленинградской области готова исполнить решение суда в отношении председателя областного комитета по природным ресурсам Евгения Андреева, имевшего бизнес в Чехии. Об этом сегодня, 15 сентября, корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе областного правительства.

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Как сообщалось ранее, прокуратура Ленобласти направила в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга иск об обязании расторгнуть трудовой контракт с Андреевым и уволить его с государственной службы в связи с утратой доверия. По данным прокуратуры, при поступлении на госслужбу чиновник скрыл наличие у него бизнеса в Чехии, что является нарушением законодательства о противодействии коррупции.

В администрации 47-го региона намерены дождаться судебного вердикта по иску прокуратуры в отношении Андреева. «Кадровая служба администрации Ленинградской области готова исполнить решение суда», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, прокуратурой установлено, что в 2013 году Андреев при назначении на должность советника губернатора Ленбласти представил в отдел неполные сведения о доходах и имуществе за 2012 год. В частности, согласно информации Интерпола, Андреев владел 50% доли в компании GEKAREAL s.r.o на территории Чехии с 10 января 2011 года по 9 февраля 2016 года. Кроме того, с 3 июля 2014 года по 27 апреля 2016 года он владел 10% долей участия в чешской компании AMA Victory Servise s.r.o.

В апреле 2014 года Андреев был назначен председателем комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленобласти и вновь не сообщил о своей предпринимательской деятельности на территории Чехии.

В связи с этим 22 апреля текущего года прокуратура внесла губернатору Ленобласти представление, однако глава региона в привлечении Андреева к дисциплинарной ответственности отказал в связи с истечением 6-месячного срока давности.