Пекин, 15 сентября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Китай запустил вторую космическую станцию в ответ на растущую спекуляцию о сложностях её военно-космической программы, передаёт The Associated Press.

DLR На космодроме Цзюцюань

«Тяньгун 2» была выведена в космос вечером 15 сентября на ракете «Лонг Март 7» с центра запуска спутников Цзюцюань на краю пустыни Гоби на севере Китая.

В октябре планируется также запуск космического корабля «Шэньчжоу 11» с двумя космонавтами на борту, которые должны состыковаться со станцией и оставаться на борту в течение месяца. Станция, чьё название переводится «Небесный дворец», считается ещё одним шагом к отправке миссии на Марс к концу десятилетия.

Первая космическая станция КНР «Тяньгун 1» была запущена в сентябре 2011 года и в 2017 году будет выведена с орбиты.