Москва, 15 сентября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Экс-начальника таможни московского аэропорта «Внуково» генерала Юрия Шебуняева, который обвиняется в незаконном ввозе в Россию товаров из Турции, объявлен в международный розыск. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила журналистам представитель московского управления на транспорте СКР Татьяна Морозова.

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Она сообщила, что Шебуняев в настоящее время скрывается от органов следствия. СК РФ уже вынес постановление об объявлении Шебуняева в международный розыск. Это постановление вскоре будет направлено в Интерпол.

Морозова напомнила, что ещё в августе этого года Шебуняеву были предъявлены заочные обвинения о превышении должностных полномочий. Его объявили в федеральный розыск и отстранили от должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Щебуняев скрылся в неизвестном направлении в июле этого года. Позже он прислал в таможенную службу рапорт об увольнении. По неподтвержденным данным Шебуняев эмигрировал в Нидерланды, опасаясь следствия.

По версии следствия, Шебуняев организовал канал перевозки контрабанды из Турции. Отдельные граждане Азербайджана и Турции, находясь в сговоре с таможней аэропорта «Внуково» ввозили в Россию коммерческие грузы из Турции под видом ручной клади.

В преступную группу входили около 20 человек. Они проходили через «Зеленый коридор», хотя, провозя коммерческие грузы, должны были проходить через «красный коридор» с уплатой всех пошлин и платежей. За месяц незаконно перевозилось около 30 тонн контрабанды. Такие перевозки производились как минимум в течение последних пяти лет.