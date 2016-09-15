Москва, 15 сентября, 2016, 23:15 — ИА Регнум. 20 сентября 2016 года в 13:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится шестое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные».

В ходе мероприятия участники определят реализовались ли в ходе избирательной кампании запросы граждан, в частности, на новые лица, на новую повестку дня, на прямую коммуникацию с кандидатами. Эксперты сравнят политические партии по ряду критериев: повестке дня, технологиям, методам, ресурсам. Будут проанализированы уровень и характер политической конкуренции в одномандатных округах, а также ряд других вопросов, связанных с избирательной кампанией.

Экспертный клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.

Адрес: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж).