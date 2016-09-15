«Подарок, а не подкуп»: для владимирского кандидата нашли лазейку в законе
Владимир, 15 сентября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Жалоба кандидата в депутаты Госдумы от «Гражданской платформы» Сергея Казакова против представителя «Единой России» Игоря Игошина о возможном подкупе избирателей не была удовлетворена избирательной комиссией Владимирской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя избиркома Сергей Канищев.
«Это официальный агитационный материал, оплаченный за счет средств фонда Игошина, во-вторых, подкупа избирателей не было, потому что закон разрешает дарить продукцию стоимостью меньше ста рублей, браслеты стоили каждый 49 рублей 50 копеек. И третье — не использовались для агитации несовершеннолетние дети, потому что они сами никого не агитировали», — рассказал Сергей Канищев.
Кроме того, представитель комиссии рассказал, что на последнем заседании в УМВД по Владимирской области были направлены для проверки две жалобы. Одна из них поступила от Сергея Казакова и заключалась в том, что в руки людей попали листовки с черным пиаром кандидата. Вторая жалоба — от кандидата Кирилла Николенко (ПАРНАС) о якобы имевшей место агитации со стороны работников социальных служб.
ИА REGNUM напоминает, что кандидат Игорь Игошин подарил на 1 сентября ученикам как минимум двух школ Гусь-Хрустального светоотражающие браслеты, на которых большими буквами были указаны имя и фамилия кандидата. На линейке в одной из школ директор несколько раз напомнила о том, что подарок сделал именно кандидат в депутаты. Соперник единоросса Сергей Казаков, который выступает от «Гражданской платформы» счел, что таким образом Игошин подкупил избирателей и использовал несовершеннолетних для агитации.
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«Привлечение детей к агитации в данном случае заключается в том, что дети используются как посредники-агитаторы между кандидатом и взрослыми, потенциальными избирателями», — говорилось в тексте жалобы.
К слову, Игорь Игошин — один из тех кандидатов, которые имеют поддержку губернатора Светланы Орловой. На встрече с сельскими старостами она заявила: «Речь сегодня идет о будущем нашей страны. Дума — это стабильность. У нас Аникеев, Игошин, Макаров, Ревенко… Люди должны понимать: изменения будут тогда, когда мы будем все вместе, когда мы не будем слушать этих демагогов и злыдней, которые за деньги проплаченные просто пишут неправду. Неправду. Область сегодня имеет серьезное движение вперед». Кроме того, Игорь Игошин и другой кандидат от «ЕР», Геннадий Кулик, который сейчас представляет в Госдуме Курскую область, посетили Муром вместе с главой региона. Они приняли участие в открытии обновленного парка имени Юрия Гагарина и посетили несколько организаций. Противники «Единой России» уже заявляют о том, что грядущий День города во Владимире, который пройдет в «день тишины» 17 сентября, станет местом агитации.
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Выборы депутатов Госдумы пройдут 18 сентября. Во Владимирской области зарегистрированы 19 кандидатов.