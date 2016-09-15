Владимир, 15 сентября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Жалоба кандидата в депутаты Госдумы от «Гражданской платформы» Сергея Казакова против представителя «Единой России» Игоря Игошина о возможном подкупе избирателей не была удовлетворена избирательной комиссией Владимирской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя избиркома Сергей Канищев.

Иероним Босх. Фокусник. 1516

«Это официальный агитационный материал, оплаченный за счет средств фонда Игошина, во-вторых, подкупа избирателей не было, потому что закон разрешает дарить продукцию стоимостью меньше ста рублей, браслеты стоили каждый 49 рублей 50 копеек. И третье — не использовались для агитации несовершеннолетние дети, потому что они сами никого не агитировали», — рассказал Сергей Канищев.

Кроме того, представитель комиссии рассказал, что на последнем заседании в УМВД по Владимирской области были направлены для проверки две жалобы. Одна из них поступила от Сергея Казакова и заключалась в том, что в руки людей попали листовки с черным пиаром кандидата. Вторая жалоба — от кандидата Кирилла Николенко (ПАРНАС) о якобы имевшей место агитации со стороны работников социальных служб.

ИА REGNUM напоминает, что кандидат Игорь Игошин подарил на 1 сентября ученикам как минимум двух школ Гусь-Хрустального светоотражающие браслеты, на которых большими буквами были указаны имя и фамилия кандидата. На линейке в одной из школ директор несколько раз напомнила о том, что подарок сделал именно кандидат в депутаты. Соперник единоросса Сергей Казаков, который выступает от «Гражданской платформы» счел, что таким образом Игошин подкупил избирателей и использовал несовершеннолетних для агитации.

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«Привлечение детей к агитации в данном случае заключается в том, что дети используются как посредники-агитаторы между кандидатом и взрослыми, потенциальными избирателями», — говорилось в тексте жалобы.

К слову, Игорь Игошин — один из тех кандидатов, которые имеют поддержку губернатора Светланы Орловой. На встрече с сельскими старостами она заявила: «Речь сегодня идет о будущем нашей страны. Дума — это стабильность. У нас Аникеев, Игошин, Макаров, Ревенко… Люди должны понимать: изменения будут тогда, когда мы будем все вместе, когда мы не будем слушать этих демагогов и злыдней, которые за деньги проплаченные просто пишут неправду. Неправду. Область сегодня имеет серьезное движение вперед». Кроме того, Игорь Игошин и другой кандидат от «ЕР», Геннадий Кулик, который сейчас представляет в Госдуме Курскую область, посетили Муром вместе с главой региона. Они приняли участие в открытии обновленного парка имени Юрия Гагарина и посетили несколько организаций. Противники «Единой России» уже заявляют о том, что грядущий День города во Владимире, который пройдет в «день тишины» 17 сентября, станет местом агитации.

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Выборы депутатов Госдумы пройдут 18 сентября. Во Владимирской области зарегистрированы 19 кандидатов.