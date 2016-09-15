Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. «Куда бы я ни поехал — за границу ли, в Крым или на Кавказ, — Таганрога я не миную», — так писал известный донской писатель Антон Чехов своему племяннику Михаилу в 1885 году. С тех пор прошёл не один десяток лет, за это время родину общепризнанного классика мировой литературы посетили сотни туристов, каждый из которых называет Таганрог уютным городом, в котором и глазам приятно находиться, передает корреспондент ИА REGNUM.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Здание вокзала в Таганроге

Добраться до приморского города из Ростова-на-Дону труда не составляет: можно сесть на электричку и через 1,5−2 часа быть на месте, а можно воспользоваться маршрутным такси. Весь транспорт прибывает на вокзал, здание которого находится на Площади Восстания. И здесь гостей встречает первый архитектурный памятник — здание вокзала, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили по проекту архитектора Сергея Загоскина в 1869 году из красного кирпича, без применения штукатурки, с узорчатой кладкой.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Здание вокзала в Таганроге

Передвигаться по самому Таганрогу — одно удовольствие. Основной транспорт в центральной части города — трамвай. Но для того, чтобы увидеть родину Антона Чехова во всей красе, стоит отказаться от транспорта.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Город трамваев

Всего на территории Таганрога насчитывается свыше 300 памятников архитектуры, истории и культуры. Один из них — дом Шаронова — старинный особняк на улице Фрунзе, 80. Здание, построенное в начале XX века архитектором Фёдором Шехтелем, входит в число объектов культурного наследия РФ. Вот уже 35 лет здесь располагается музей «Градостроительство и быт Таганрога».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Дом Шаронова

Дом Шаронова специалисты называют жемчужиной «модерна», великолепным образцом синтеза архитектуры, живописи и скульптуры. Много общего особняк имеет с Ярославским вокзалом в Москве. Но самое главное, что это здание — единственный на Дону пример использования монументальной живописи на фасаде. Руку к панно приложил Михаил Врубель.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Живописные панно

В переулке Спартаковском прекрасно сохранилось здание бывшей мужской классической гимназии 1843 года постройки — одного из старейших учебных заведений юга России. Здесь с 1868 по 1879 годы учился Чехов, о чем напоминает мемориальная доска. С 1975 года в здании открыт литературный музей имени писателя. У здания установлена скульптура «Человек в футляре» по мотивам одноимённого рассказа Чехова.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Здание гимназии, в которой учился Чехов

В сквере напротив здания гимназии расположен памятник таганрогским подпольщикам «Клятва юности», посвященный молодёжной антифашистской организации, существовавшей в городе в период его оккупации гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. Это место для установки монумента выбрано не случайно. Именно выпускники школы №2 имени Чехова, которая располагалась в здании гимназии, и стали участниками Таганрогского подполья.

Булатова Екатерина ИА REGNUM «Клятва юности»

Безусловно, в Таганроге есть улица Чехова, на которой сохранился домик, где родился писатель, лавка семьи Чеховых, один из старейших в России драматический театр имени писателя. Все это давно является визитной карточкой и украшением города.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Домик Чехова

С именем Чехова связано создание Таганрогского художественного музея. В 1896 году писатель высказал идею собрать воедино предметы, «имеющие художественное значение» и два года спустя музей был создан. С 1975 года хранилище располагается в особняке — памятнике архитектуры середины XIX века. Усадьбе дали вторую жизнь, проведя здесь реставрацию. Сегодня в здании музея хранится около 7 тыс. произведений изобразительного искусства.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Таганрогский художественный музей

Но наряду с именем Антона Чехова Таганрог связан с именем уроженки города — народной артистки СССР Фаины Раневской. Здесь в 1896 году в доме №10, расположенном на улице Фрунзе, и родилась будущая знаменитость, которую впоследствии назовут «одной из величайших русских актрис XX века». На здании установлена мемориальная доска, а рядом с домом — памятник актрисе.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Мемориальная доска

Спустившись от дома Раневской к набережной, гости попадают на легендарную Каменную лестницу. Именно 200 ступеней связывают побережье с историческим центром Таганрога. Здесь в годы Крымской войны (1853−1856) находилось место героической обороны города. Но перед тем, как спуститься, стоит сверить свои часы с солнечными, расположенными прямо у лестницы.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Каменная лестница

В какое бы время года гости и туристы не приезжали в Таганрог, излюбленное место для отдыха — Пушкинская набережная, которая растянулась вдоль Таганрогского залива. После прогулок по побережью в этот уютный и зеленый город непременно захочется вернуться. Потому что дышится здесь легко и свободно.