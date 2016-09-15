Москва, 15 сентября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Власти Украины перестали платить взносы в СНГ в 2014 году, сразу после госпереворота, и практически не участвуют в работе структур содружества, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Платить не будем!

По словам Ушакова, после переворота 2014 года киевские власти практически не участвуют в деятельности структур СНГ и не платят взносы. Однако Юрий Ушаков подчеркнул, что вопрос о выходе Украины из СНГ в ближайшее время не рассматривается. На ближайшем саммите СНГ в Бишкеке Украина будет представлена на уровне посла.

Ранее сообщалось, что Россия предлагает провести заседание глав государств СНГ в октябре 2017 года в Москве.

Совет глав государств — участников СНГ пройдёт 16 сентября в столице Киргизии. В повестке заседания почти полтора десятка вопросов. Одной из ключевых тем совета станет модернизация Содружества, которому исполняется 25 лет.