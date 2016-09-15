Москва, 15 сентября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Решение ЕС о продлении санкций — вполне ожидаемое и алогичное. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Вполне ожидаемое решение, которое все же не перестает удивлять своей алогичностью», — отметил сенатор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В Евросоюзе прекрасно понимают, что санкции, как индивидуальные, так и экономические, не могут продляться бесконечно, рассуждает парламентарий. Также там понимают, что ни одна из преследуемых ими целей заведомо не будет достигнута, говорит он.

«Тем не менее эту заезженную пластинку пока менять не собираются. Однако с чиновников Евросоюза какой спрос?! Пройдет какое-то время, и, как говорится, иных уж нет, а те далече», — заявил Клинцевич.

По его мнению, «куда интереснее, как будут объяснять свои действия населению собственных стран европейские политические лидеры, когда санкции придется отменять». «Скорее всего, многие из них сегодня стараются даже не думать над этим, видимо, рассчитывая, что все рассосется само собой», — полагает сенатор.

«Вывод из всего этого следует только один: Европа играет явно не в своих интересах», — заключил Клинцевич.

Совет Европы принял согласованное 7 сентября постпредами стран ЕС предложение о продлении на шесть месяцев (до 15 марта 2017 г.) индивидуальных санкций в отношении 146 российских и украинских физических и 37 юридических лиц.