Санкт-Петербург, 15 сентября, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, который баллотируется в новый созыв городского парламента, а также в Государственную Думу от «Партии роста», назвал «скомпилированной фальшивкой» аудиозапись телефонного разговора с коллегой по Заксобранию Вячеславом Нотягом, которая была опубликована в Сети 14 сентября.

assembly.spb.ru Максим Резник и Вячеслав Нотяг на заседании Заксобрания Санкт-Петербурга

Запись разместили на портале YouTube, на ней голоса, похожие на голоса Резника и Нотяга, обсуждают получение денег от некого «деятеля», который в противном случае рискует, как следует из диалога, получить многочисленные запросы в прокуратуру и другие ведомства, которые помешают его работе.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 15 сентября Максим Резник назвал появление этой записи «обычным примером черного пиара». Он считает, что ролик намеренно разместили в интернете накануне его пресс-конференции и за несколько дней до выборов. Парламентарий выразил надежду, что избиратели сами разберутся в этой «чернухе».

«Очевидный монтаж, абсолютная чушь. Это вброс и фальсификация, скомпилированная фальшивка», — описал он услышанное. Резник воздержался от конкретных обвинений в сторону возможных инициаторов размещения записи. «У меня много недоброжелателей», — заметил парламентарий и кандидат в депутаты.

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Напомним, депутат Заксобрания Вячеслав Нотяг до сих пор находится под домашним арестом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере от генерального директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко, который, согласно версии СКР, каждый квартал передавал Нотягу по 300 тыс. рублей, в итоге накопилось около 900 тыс. рублей. За это, показал Глущенко, Нотяг не должен был препятствовать застройке квартала на юго-западе Петербурга путем запросов в контролирующие органы и участия в градозащитных митингах.

На размещенной в Сети записи фамилия «деятеля» звучит неразборчиво, но, вероятно, имеется в виду Глущенко. Из диалога следует, что «деятель» должен был приезжать «каждый месяц или каждый квартал», но на этот раз свои обязательства не выполнил. Голос, похожий на голос Максима Резника, сообщает, что «съест его живьем», раз этот «деятель» оказался «очень забывчивый», и, так как «утром деньги, вечером стулья», в случае невыполнения обязательств через три дня в прокуратуру или иное ведомство будет направлен запрос.

Максим Резник ранее заявлял, что не был лично знаком с Олегом Глущенко, и ни о каких визитах строителя в Мариинский дворец к Вячеславу Нотягу он не знает. Глущенко также через интервью в СМИ заявил, будто и единоросс Сергей Никешин тоже якобы имел с ним некие финансовые отношения, после чего Никешин подал на Глущенко в суд.

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Изначально Нотяга отправили в СИЗО, и Резник подчеркивал, что это было сделано для того, чтобы «выбить показания против других депутатов», включая самого Резника. Позднее Вячеслава Нотяга перевели под домашний арест по состоянию здоровья. Расследование его уголовного дела продолжается.