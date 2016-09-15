Москва, 15 сентября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Доля москвичей среди покупателей квартир в столичных новостройках по ипотеке продолжает снижаться. Об этом говорится в исследовании компании «МИЭЛЬ-Новостройки».

mosrealstroy.ru Новостройки. Москва

Как отмечается в анализе, текущий год закрепил тенденцию, начавшуюся еще в 2014 году, согласно которой доля региональных покупателей растет, а процент покупателей из Москвы, напротив, снижается. Так, среди покупателей столичных новостроек доля москвичей снизилась до 39,5%. При этом в прошлом году данный показатель был равен 44%, а в 2014 году — 48%.

«А вот доля покупателей из регионов уверенно растет: в текущем году этот показатель достиг 31%, в прошлом составлял 29%, в позапрошлом — всего 23%», — говорится в исследовании. При этом доля покупателей из Московской области, по данным компании, практически не меняется.

Средний размер кредита в 2016 году вырос, составив 4,9 млн рублей. Во втором полугодии 2015 года размер кредита составлял 4,3 млн рублей. При этом ставки банков в текущем году стали снижаться, причем как по стандартным программам, так и в рамках ипотеки с государственной поддержкой. В марте было принято решение о продлении льготной ипотеки и все банки установили ставку в размере 12% годовых по данной программе. Далее банки регулярно пересматривали ставки, в итоге в некоторых банках ставка по льготной ипотеке на данный момент достигла уже 10,7%, отмечается в исследовании.

Вместе с тем на вторичном рынке жилья наблюдается спад спроса иногородних граждан. По оценке «Инком-Недвижимость», региональный спрос упал на 45% по сравнению с докризисным 2014 годом. При этом особенно резкий отток с рынка отмечен со стороны одной из наиболее обеспеченных категорий потребителей — жителей т. н. нефтяных и газовых регионов (Западной и Восточной Сибири, Крайнего Севера), до недавних пор составлявших примерно 5% общего иногороднего спроса. За минувшие два года их количество снизилось в 3 раза.

По статистике компании, в настоящее время средний чек на вторичное жилье составляет 8,1 млн рублей — на 20% меньше, чем в сентябре 2014 года. Кроме того, покупатели заметно скорректировали свои потребительские предпочтения: существенно сократился метраж приобретаемого жилья.