Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Государственного совета в Керчи (Крым) ещё раз поздравил председателя правительства России Дмитрия Медведева с днем рождения и сделал ему подарок. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает телеканал RT.

archive.government.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Напомним, накануне, 14 сентября, Медведеву исполнился 51 год. Путин поздравил Медведева по телефону, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В самом конце заседания Госсовета Путин сказал, что хотело бы ещё раз лично поздравить Медведева с днем рождения и вручить ему подарок. В зал внесли картину, которую Путин вручил Медведеву.

«Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается. Картина называется «В цеху», — сказал Путин.

Медведев рассмеялся и поблагодарил президента.