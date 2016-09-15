Рига, 15 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Слухи о смене посла России в Латвии имеют под собой основания, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Латвии Александр Вешняков, сообщает портал Mixnews.lv.

latvia.mid.ru Александр Вешняков на избирательном участке в российском генконсульстве в Даугавпилсе

Так, по его словам, 2016 год может стать завершающим в его дипломатической карьере в Латвии. «Есть такая инициатива, сейчас идет внутрироссийская проработка этого вопроса [смены посла России в Латвии]. Эта процедура требует определенных консультаций и согласований с латвийской стороной. Если этот вопрос созреет, то, возможно, это будет у меня последний год работы здесь во главе посольства РФ, а если нет, то буду работать дальше. Действительно этот слух, как я его когда-то назвал, имеет под собой основания. 9 лет — это достаточно солидный срок. Любая, даже самая длительная командировка, должна когда-то завершаться», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, информация о возможной смене посла России в Латвии появилась в июне 2016 года, когда комитет Госдумы РФ по международным делам поддержал 23 июня кандидатуру заместителя секретаря Совета безопасности РФ Евгения Лукьянова на должность посла России в Латвии.

Напомним, Александр Вешняков до назначения в Ригу занимал должность председателя ЦИК РФ. В 2008 году был назначен послом России в Латвии.

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