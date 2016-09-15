Сыктывкар, 15 сентября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев провел встречу с кандидатами на выборные должности, политическими партиями, участвующими в выборах 18 сентября 2016 года, а также представителями средств массовой информации. Последнее перед единым днем голосования совместное мероприятие состоялось сегодня, 15 сентября, и было посвящено вопросам организации избирательного процесса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избиркома региона.

Все на выборы!

Дмитрий Митюшев рассказал о промежуточных итогах досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях, подчеркнув, что явка составляет примерно 38 процентов. Также председатель регионального избиркома представил статистику выдачи открепительных удостоверений, остановился на порядке работы наблюдателей и средств массовой информации, а также на особенностях реализации активного избирательного права на выборах совмещенного уровня.

Встреча продолжилась в формате круглого стола. Кандидаты и представители политических партий высказывали свои замечания, предложения по организации избирательного процесса. В частности, акцентировали внимание на необходимости более строгого урегулирования вопроса по выделению специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, предложили составлять график проведения предвыборных встреч с избирателями, законодательно закрепить равный для всех кандидатов и партий формат печатных агитационных материалов. Всеобщим стало мнение перенести единый день голосования с сентября на март. Средства массовой информации в основном интересовала тема реагирования регионального избиркома на жалобы и обращения, а также позиция комиссии на некоторые резонансные события.

Дмитрий Митюшев пригласил всех пользоваться ресурсами информационного центра при Избирательной комиссии Республики Коми 18 и 19 сентября, который будет работать в круглосуточном режиме, а также предложил при необходимости встретиться после проведения единого дня голосования.