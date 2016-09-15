Орехово-Зуево, Московская область, 15 сентября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Уголовное дело об избиении врача в больнице подмосковного города Орехово-Зуево в мае 2016 года направлено в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

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Уголовное дело в отношении местного жителя Александра Корнеева получило обвинительное заключение от прокуратуры. Он обвиняется в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ)

По данным следствия, Корнеева возмутило слишком долгое, по его мнению, ожидание в очереди в рентген-кабинет, что и стало причиной нападения на врача.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.

Напомним, в августе 2016 года в той же самой больнице произошло второе нападение на врача. Тогда на прием к врачу-рентгенологу пришла пациентка, однако в разговор с врачом вмешался родственник женщины, после чего внезапно стал наносить врачу удары кулаком по голове. Медработник был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.