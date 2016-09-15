Душанбе, 15 сентября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. С начала 2016 года объем внешнеторгового оборота Таджикистана снизился на 7,6% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составил $2 млрд 545 млн (около 165,36 млрд рублей), сообщает сегодня, 15 сентября, «Авеста» со ссылкой на данные Агентства по статистике.

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По информации статистического ведомства, в указанный период объем импорта Таджикистана упал на 9,1% или $196,6 млн (более 12,77 млрд рублей), а экспорт снизился на 1,9% или $11,7 млн (свыше 760 млн рублей).

Отмечается снижение на 10% объемов торговли с Россией, которые за указанный период составили около $660 млн (более 42,88 млрд рублей). Тем временем, наблюдается рост таджикско-китайского товарооборота на 45%. За восемь месяцев 2016 года он составил почти $620 млн (свыше 40,28 млрд рублей).

Падение объемов внешнеторгового оборота связывают со снижением экспорта драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, хлопка-волокна, домашнего скота, а также продуктов животного и растительного происхождения. Кроме того, Таджикистан стал меньше импортировать древесину, транспортные средства, минеральные продукты и готовые пищевые продукты.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в начале 2016 года Россия уступала Китаю по объему товарооборота с Таджикистаном. Однако к середине года вновь вышла на лидирующую позицию.