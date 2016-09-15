Мурманск, 15 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум.



Константин Коровин. Архангельский порт на Двине. 1894

Сотрудничество Мурманской области с Норвегией очень давнее, тесное и плодотворное и в будущем оно будет только развиваться. Такое мнение, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в преддверии российско-норвежского культурного форума, открывшегося в Мурманске, выразил председатель местного комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

«Сотрудничество Мурманской области с Норвегией очень давнее, очень тесное, плодотворное и, самое главное, эффективное, — отметил Ершов. — По определению, мы — единственный субъект Российской Федерации, который граничит с Норвегией. И этим, наверно, сказано всё. Мы давно уже работаем на плановой основе, подписывая трёхлетние планы сотрудничества между органами управления культуры Мурманской области и, соответственно, Губернией Финнмарк. Достаточно тесные у нас отношения с Губернией Тромс. Напомню, мы работаем и национальном уровне: прошло более 10 постановок норвежских опер на сценах Мурманской области, гала-концертов солистов Симфонического оркестра. Такого опыта нет ни у кого. Сотрудничество осуществляется во всех сферах».

По словам мурманского чиновника, за последние 5 лет сторонами было реализовано более 80 совместных проектов на региональном уровне и ещё 300 — на муниципальном.

«И, самое главное, что выстроен горизонтальный уровень взаимодействия: не через комитет по культуре или департамент развития и культуры, — объяснил Ершов. — Главная заслуга этого почти 30-летнего сотрудничества в том, что люди работают напрямую. В последние годы наиболее динамично развивается фестивальная деятельность. И то, что связано с киноискусством».

Председатель комитета по культуре и искусству также добавил, что «в ближайшие три года культурное сотрудничество будет только развиваться».

Сегодня, как сообщало ИА REGNUM https://regnum.ru/news/cultura/2180045.html, в Мурманске впервые открылся российско-норвежский культурный форум. В мероприятии принимают участие более 200 деятелей культуры, искусства и туризма России и Норвегии, руководители исполнительных органов управления культурой пяти субъектов Российской Федерации (республик Карелия и Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа) и трёх субъектов Норвегии (губерний Нурланд, Тромс и Финнмарк).

Деловая программа форума подразумевает проведение пленарных заседаний, а также работу секций. Завтра, 16 сентября, участников повезут в этнографический комплекс «Саамская деревня», расположенный в селе Ловозеро.