Оренбург, 15 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В центре Оренбурга сотрудник ФСБ обнаружили офис сектантов «Ата Жолы» (запрещена в некоторых регионах России). Организация официально под запретом, однако пытается функционировать подпольно. Помещения снимаются конспиративно, а сектанты называют себя медиками и обещают исцеления даже от неизлечимых болезней, сообщает ГТРК «Оренбург».

revda-info.ru Задержание

Бойцы спецназа появились в штаб-квартире деструктивной секты, также известной в России, в разгар одного из обрядов. Адептам изгоняли болезни из тела с помощью плетки. Оперативники ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД обнаружили предметы культа и начали допрашивать адептов. Тех, как выяснилось, лидеры секты уже предупредили: рассказывать о том, что здесь происходило на самом деле, нельзя, сообщает НТВ.

Задержания в Оренбурге и области прошли сразу по пяти адресам. Сейчас все участники секты задержаны. Один из офисов находился в самом центре города: в офисном здании, где было арендовано два помещения, одно — для проведение обрядов, второе — бухгалтерия. За лечение, например, раковых заболеваний четвертой степени требовалось от 100 тысяч рублей, сообщает ТК «Регион».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер деструктивной религиозной организации 48-летняя жительница города Соль-Илецка Жумагыз Кичеганова является фигурантом уголовного дела и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», частью 1 статьи 239 УК РФ «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда здоровью, и руководство им».

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По данным правоохранительных органов, сеть ячеек оккультно-мистического объединения псевдорелигиозного толка «Ата Жолы» (запрещена в некоторых регионах России) в Оренбуржье появилась в 2005 года.

Стоит отметить, что на территории Оренбуржья под влияние секты попали свыше 1 тыс. человек, ставших адептами. Под воздействием деструктивной идеологии они стали отказываться от своевременной медицинской помощи, прекратили общение с неразделяющими их взгляды родственниками, распалось множество семей. Лечение нетрадиционными способами приводило к необратимым негативным процессам в человеческой психике, а порой, и к летальному исходу. Так, в июле 2013 года во время паломнической поездки по «святым местам» в Казахстане оренбуржец погиб в результате отравления неизвестным веществом, которое ему рекомендовала Кичеганова.

В октябре 2015 года деятельность «Ата Жолы» в Оренбургской области запрещена по иску региональной прокуратуры.