Рязань, 15 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. По итогам месяца работы платных парковок на улицах Радищева и Право-Лыбедская в Рязани администрация города прорабатывает вопрос об организации новых платных стоянок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. За месяц ситуация с дорожным движением существенно изменилась в лучшую сторону.

Petr Magera/ carpix.ru Платная парковка

Так, по данным пресс-службы, увеличилась средняя скорость на улицах в этом районе, появились свободные парковочные места, а также сократилось количество нарушений правил дорожного движения.

«На основе оценки реализации проекта платных парковок на улицах Радищева и Право-Лыбедская администрация Рязани рассматривает вопрос об организации новых платных парковок в центральной части города Рязани», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже до конца 2016 года может пройти конкурс на право заключения инвестиционного соглашения.

ИА REGNUM напоминает, что парковка начала работать 15 августа. Она вмешает в себя 120 автомобилей. Стоимость часа стоянки — 20 рублей, при этом на первые 15 минут автомобилисты могут оставить здесь свои машины бесплатно. Кроме того, 17 жителей ближайших домов получили право бесплатно использовать места. Деньги, собранные с автомобилистов, идут на работу парковки и благоустройство прилегающей территории.