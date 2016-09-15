Москва, 15 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Президент Федерации тяжелой атлетики Российской Федерации (ФТАР) Сергей Сырцов уходит в отставку. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщил журналистам вице-президент и член исполкома ФТАР Максим Абдулмеджидов.

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Он заявил, что Сырцов подал заявление об отставке, которая была принята и утверждена исполкомом ФТАР.

Временно исполняющим обязанности главы ФТАР до отчетно-выборной конференции ФТАР (пройдет 29 сентября), назначен Максим Агапитов.

Абдулмеджидов подчеркнул, что Агапитов будет участвовать в выборах главы ФТАР.

Известно, что кроме Агапитова на пост главы ФТАР будут претендовать председатель попечительского совета ФТАР Сергей Еремин и член технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Вячеслав Клоков.

Причиной отставки Сырцова стало отстранение российских тяжелых атлетов от XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Причиной отстранения были названы многочисленные нарушения антидопинговых правил.

«Надо кому-то отвечать за то, что произошло, и я это сделал», — прокомментировал свое решение Сырцов.