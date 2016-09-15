Нальчик, 15 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В выборах в Государственную думу VII созыва по одномандатному округу № 14 в Кабардино-Балкарии принимают участие восемь кандидатов. Все они выдвиженцы от политических партий, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в избиркоме региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Мандаты депутатов могут получить 2−3 депутата. Один — по одномандатному округу, а также один или два могут пройти в парламент по партийным спискам. В соответствии с законом, количество депутатов, избранных от региона напрямую зависит от количества избирателей в округе. Как сообщил республиканский избирком, в Кабардино-Балкарии всего зарегистрировано 533 879 избирателей.

В списке кандидатов депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев, представляющий «Единую Россию», депутат парламента КБР Борис Паштов от КПРФ, директор ООО «Техно-Алмаз» Руслан Токов от «Справедливой России», начальник контрольно-ревизионного управления ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» Муса Цумаев от ЛДПР, депутат парламента КБР Сафарби Шхагапсоев от партии «Зеленые», безработный инженер Камал Шаваев — от «Коммунистов России», общественная активистка Айшат Султанова — от «Яблока» и временно безработный Хасан Жилов — от партии «Родина».

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Избирком Кабардино-Балкарии не отказывал одномандатникам в дебатах

Ранее от участия в предвыборной гонке добровольно выбыли двое самовыдвиженцев — Аслан Жаноков и Арсен Гятов. Еще одному самовыдвиженцу — Родиону Османову было отказано в регистрации из-за недочетов в документах.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября в Кабардино-Балкарии откроются 354 избирательных участка. Жители республики будут выбирать депутатов в Госдуму РФ и депутатов муниципальных органов власти. Всего в Кабардино-Балкарии состоятся более 120 избирательных кампаний муниципального уровня. Избирателям предстоит выбрать более чем 1,5 тыс. будущих парламентариев.