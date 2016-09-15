Вологда, 15 сентября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В Череповце Вологодской области произошло жестокое убийство: неизвестный преступник зарезал 51-летнюю женщину и ее 11-летнего сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном комитете. Преступление произошло накануне вечером, 14 сентября.

Мать и ребенок. Советский плакат

«Тела погибших с многочисленными колото-резанными ранами обнаружил глава семейства, придя домой с работы в 17:40. Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты областного управления СК. Их действия лично координирует руководство регионального Следственного комитета», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Вологодской области Людмила Гаврилова.

В настоящий момент СК возбудил уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух человек, в том числе малолетнего). Сейчас правоохранительные органы региона бросили все силы на поиски жестокого убийцы. Добавим, что сегодня у погибшего школьника — день рождения. Ему должно было исполниться 12 лет.

По данным прокуратуры региона, с начала года по сентябрь в регионе было выявлено 3,8 тыс. нарушений закона в отношении несовершеннолетних. Однако правоохранители отмечают, что подобные случаи с летальным исходом в Вологодской области происходят весьма редко. Как правило, убийства в регионе совершаются на почве нетрезвых застолий и последующих ссор.