Ярославль, 15 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Вечером 15 сентября в Ярославле сотрудники полиции пришли в штабы кандидата от партии «Родина» в 194 одномандатном округе Андрея Воробьева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательном штабе кандидата. Правоохранители посетили офисы во Фрунзенском, Дзержинском и Заволжском районах. Два последних были опечатаны.

В штабе Воробьева такие меры расценивают, как попытку административного давления — кандидат ведет активную избирательную кампанию.

«Как раз завтра, 16 сентября, Верховный суд будет рассматривать иск «Родины» о снятии с регистрации одного из наших основных конкурентов. Так интересно совпали события. При этом сотрудники полиции так и не пояснили нам цели своего визита и не показали ни одного документа, на основании которого они действуют», — рассказал председатель совета ярославского регионального отделения «Родины» Александр Миклин.

В УМВД России подтвердили факт визитов сотрудников полиции в офисы «Родины», однако подробностей сообщать не стали.

«Проводятся проверочные мероприятия по факту возможного распространения незаконных агитационных материалов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Ярославской области.

«Решение о том, является агитационный материал незаконным или нет, принимает областная Избирательная комиссия. Лишь после обращения избиркома на основании официального документа полиция может принимать меры по пресечению распространения незаконных агитматериалов. Но в отношении материалов партии «Родина» таких решений Избирком не выносил. Поэтому действия полиции незаконны», — пояснил Александр Миклин.

Он также добавил, что полиция приезжала и в центральный офис регионального отделения партии — но по чистой случайности никого там не застала.

«Я занимаюсь выборами с 1989 года — такое на моей памяти впервые. Наш регион снова отличился», — констатировал Александр Миклин.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, заявление в полицию написал другой кандидат по тому же округу, выдвинутый партией ПАРНАС Ярослав Юдин.

«Мне поступил сигнал, что распространяется агитационно-печатный материал с нарушением законодательства. По закону нельзя распространять изображения людей, кроме кандидата среди неопределённого круга лиц. В данной газете был изображен кандидат Андрей Воробьев с членом Совета Федерации Анатолием Лисицыным. Сигнал поступил, я направил заявление в полицию», — рассказал Ярослав Юдин.

Обнаружен ли был в офисах ярославского кандидата от партии «Родина» незаконный агитационный материал, неизвестно.