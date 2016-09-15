Олланд и Меркель требуют ясной повестки дня саммита ЕС в Братиславе
Париж, 15 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Германия и Франция намерены усовершенствовать защиту Европейского Союза от терроризма, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Jean-Marc Ayrault
Франсуа Олланд
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд высказались в Париже по поводу повестки дня в Братиславе, где 16 сентября пройдёт саммит 27 стран ЕС.
На саммите в словацкой столице будут обсуждаться приоритеты в области безопасности, а также оборонная мощь блока.
«Европа находится на крайне решающем временном отрезке», — заявила Меркель на пресс-конференции с Олландом. Канцлер говорит о необходимости ясной повестки дня на встрече в Братиславе.