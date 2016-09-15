Москва, 15 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прокомментировала блокировку двух порносайтов — PornHub и YouPorn. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает телеканал RT.

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Как заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, суд принял решение о блокировке этих сайтов за распространение порнографического контента. «Разблокировка возможна только после полной смены «репертуара» сайтов», — подчеркнул пресс-секретарь Роскомнадзора.

Напомним, сайт PornHub заблокирован по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области от 24 мая этого года. В июне решение о блокировке YouPorn вынес Первореченский районный суд Владивостока. 14 сентября Роскомнадзор внес эти сайты в реестр запрещенных.

Отметим, что русскоязычный сегмент PornHub был заблокирован по решению Крыловского районного суда Краснодарского края в сентябре 2015 года.

PornHub и YouPorn входят в сотню самых посещаемых сайтов мира: они являются крупнейшими порноресурсами, предоставляющими бесплатный контент.