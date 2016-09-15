Москва, 16 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября, Банк России на заседании Совета директоров рассмотрит вопрос о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM. Ранее ключевая ставка была снижена 10 июня 2016 года с 11% до 10,5%, в июле она осталась без изменений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Как прогнозирует управляющий директор IFC Financial Center Илья Сикачев, ключевую ставку понизят на 0,5% до 10%. При этом не исключён вариант, вероятность которого можно оценить в 15%, что победит осторожность, и шаг понижения окажется вдвое меньше, предполагает эксперт.

«Замедление темпов роста годовой инфляции с момента предыдущего заседания в конце июля с 7,2% до 6,7% фактически даёт зелёный свет для понижения именно на половину процента. Тем более что основной риск, закрепление инфляционных ожиданий, уже не столь высок, как это было ещё несколько месяцев назад. А ситуация в экономике, несмотря на обнадеживающие данные по кредитованию, и банковской системы, которая пока не перешла в состояние структурного профицита ликвидности, все еще создает «понижательное» давление на динамику потребительских цен», — полагает он.

В своих заявлениях глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала четкий сигнал, что банк продолжит придерживаться умеренно-жёсткой монетарной политики и будет реагировать на приток ликвидности в банковской сектор, который фактически будет снижать эффект от проводимой политики, указал эксперт. «Если ранее ЦБ стал пристально отслеживать динамику реальных зарплат, то теперь к этому добавился риск опережающего роста розничного кредитования. Другие риски создаёт неопределенность бюджетной политики, параметры которой на ближайшие три года по-прежнему неясны», — отмечает Сикачев.

Снижение ключевой ставки найдёт сдержанный отклик в банковском секторе, предполагает аналитик. «Динамика на снижение инфляции и ожидания перехода к структурному профициту ликвидности уже привели к снижению средней ставки по депозитам в тридцатке крупнейших банков с 8,09% в начале 2016 года до нынешних 6,62%, что контрастирует с предполагаемым снижением ключевой ставки на 1% (если завтра ЦБ понизит её лишь на 0,5%)», — рассказал он.

Решение ЦБ может заметно сказаться на стоимости кредитов, говорит эксперт. «Кредитные организации смягчают стандарты кредитования, и люфт в виде процентной маржи позволяет сделать ценовые условия более привлекательными. Для нефинансовых организаций эффект будет малозаметным», — заключил он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МЭР Алексей Улюкаев ожидает взвешенного решения по ключевой ставке. «Я говорил, что если снижения ставки не будет, то это будет за гранью добра и зла», — сказал Улюкаев.